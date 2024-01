Google annonce de nouveaux licenciements massifs

Ces décisions s'inscrivent dans un contexte de simplification organisationnelle et de concentration sur les priorités stratégiques de l'entreprise. Sundar Pichai, le PDG, a indiqué aux employés que les suppressions d’emplois pourraient se poursuivre tout au long de l'année. Sans surprise, la réaction interne aux annonces de licenciements a été mitigée. En particulier car Alphabet se porte bien : le cours de bourse a grimpé de 50% en un an. Ce qui n’aura pas empêché la direction de maintenir sa décision de réduire les effectifs, en particulier dans les équipes d'ingénierie, Google Assistant ou hardware.



Google justifie ces licenciements par la nécessité de se concentrer sur ses principales priorités produit, notamment l'intelligence artificielle. Une priorité pour Google, qui s’est laissé distancier par OpenAI, à l’origine de ChatGPT. Google a également lancé ses propres outils IA, mais les résultats ne sont pas encore concluants. Le groupe dirigé par Sundai Pichai veut donc rattraper le retard sur ses concurrents alors que des dizaines d’entreprises et start-ups lancent à tour de bras des modèles d’intelligence artificielle plus ou moins spécialisés.