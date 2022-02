Google : des résultats records liés à la santé de la publicité en ligne

Les chiffres donnés par Alphabet, la maison-mère de Google, peuvent donner le tournis. Au quatrième trimestre 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 75,33 milliards de dollars, et dégagé un bénéfice net de 20,64 milliards. Des revenus en hausse de 32% par rapport au dernier trimestre 2020, qui reflète des dépenses publicitaires « solides dans tous les formats et la forte présence des consommateurs en ligne », se réjouit la directrice financière Ruth Porat dans le communiqué.



Google, c'est bien sûr un moteur de recherche… Mais c'est également et surtout un géant de la publicité en ligne. La pandémie a fortement fait progresser les usages du numérique, entre télétravail obligatoire et commerce en ligne. Les profils de suivi publicitaire des internautes se sont enrichis à la faveur de la crise sanitaire, alors que ces derniers ont renforcé leur utilisation d'Internet pour travailler, se divertir ou encore se former.