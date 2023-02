Google dévoile Bard, son concurrent à ChatGPT

Le lancement de ChatGPT en novembre dernier a pris le monde par surprise. Le bot développé par l'entreprise californienne OpenAI est en mesure de répondre à des questions complexes avec des textes bien ciselés, à tel point qu'ils pourraient ressembler à ce qu'écrirait un humain. Alors que ChatGPT remporte un immense succès auprès du grand public, pour Google, il s'agit d'une menace très sérieuse à laquelle il faut répliquer, et au plus vite.



Sundar Pichai, le PDG de Google, a donc levé le voile sur Bard, un bot qui va s'intégrer dans les prochaines semaines au sein même du moteur de recherche. Il pourra lui aussi donner des réponses circonstanciées et complètes sur tous les sujets, y compris les sujets d'actualité récents. ChatGPT a des difficultés pour traiter de faits qui remontent à après 2021, ce qui ne sera pas le cas de Bard.