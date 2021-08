Google réduit les salaires des salariés qui télétravaillent selon les lieux d'habitation

Cette politique, également menée par Facebook et par Twitter, fait en effet réfléchir : à l'origine, 20% des 140.000 salariés de Google envisageaient de travailler depuis chez eux. Mais ce site aurait fortement réduit ces envies de télétravail. Par ailleurs, ces baisses de salaire sont bénéfiques pour l'entreprise, qui va ainsi payer moins cher des employés qui recevaient auparavant des salaires élevés pour le même travail.



Google se défend en expliquant que cette politique n'a pas changé à la faveur de la crise sanitaire et que le groupe payait moins cher les télétravailleurs selon leur lieu d'habitation. C'est toutefois une douche froide pour tous ceux qui souhaitaient trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.