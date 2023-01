Google va supprimer 12.000 emplois dans le monde

Le 20 Janvier 2023, par Paolo Garoscio

Des cinq GAFAM, il n’en reste désormais plus qu’un seul à ne pas avoir lancé de plan social massif entre 2022 et 2023. Les salariés d’Apple sont en effet les derniers épargnés, après qu’Alphabet (Google) a annoncé supprimer à son tour des milliers de postes. Microsoft, Amazon et Meta (Facebook) avaient ouvert la danse.



Alphabet annonce son plan de suppression d’emplois Dans une lettre envoyée aux salariés, puis publiée sur le blog officiel de Google le 20 janvier 2023, Sundar Pichai a annoncé la mauvaise nouvelle. « Nous avons décidé de réduire nos effectifs d’environ 12.000 postes ». Une décision qu’il estime avoir été « difficile » à prendre, mais qui a déjà commencé. Les salariés américains licenciés ont déjà été prévenus, tandis que ceux des autres pays concernés le seront plus tard, en fonction des réglementations en vigueur.



Le PDG du géant confirme que la décision est liée aux embauches réalisées ces dernières années, lorsque la croissance a été importante. « Pour répondre et alimenter cette croissance, nous avons embauché en prévision d’une réalité économique très différente que celle à laquelle nous faisons face aujourd’hui. » Après des années d’hyper-croissance, notamment pendant la pandémie, le secteur américain de la tech a souffert durement en 2022 d’un ralentissement généralisé.

Le quatrième GAFAM à licencier massivement Si Sundar Pichai affirme prendre « l’entière responsabilité » de l’annonce des licenciements, la Bourse a largement apprécié. Le titre d’Alphabet a grimpé de 2% dans la foulée, n’effaçant toutefois pas la chute de plus de 30% enregistrée depuis le début de l’année 2022.



Alphabet n’est finalement que la dernière entreprise faisant ce type d’annonces. Meta a été la première, dès fin 2022, suivie par Amazon et, mercredi 18 janvier 2023, Microsoft. À elles seules, les quatre entreprises auront licencié plus de 50.000 personnes. Seule Apple n’a pas fait d’annonces de ce type. Mais elle est également la seule des quatre pour laquelle les services ne sont pas le cœur de métier.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"