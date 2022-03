Grande distribution : E. Leclerc, enseigne la moins chère selon l'UFC-Que Choisir

Des disparités entre enseignes, mais aussi des disparités régionales : mieux vaut habiter dans la région Centre près d'un E. Leclerc que dans l'Hérault avec un Casino pour faire ses courses ! L'enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir montre en effet qu'un même panier de produits revient à 328 euros dans le premier cas, contre 460 euros dans le second. Une différence significative de 132 euros.



L'association de consommateurs a relevé les prix pour un panier de 98 références (produits alimentaires et d'hygiène) dans 1.006 points de vente et 4.885 drives des enseignes Auchan, Carrefour, Casino, E. Leclerc, Intermarché, Système U et Colryut (présente dans l'Est). Cette enquête a été réalisée en septembre dernier. Et il y a un vainqueur clair : c'est E. Leclerc, dont le ticket de caisse revient en moyenne à 348 euros.