Grande distribution : carton plein pour les masques

Les masques de protection sont le succès du printemps dans les grandes surfaces. Les enseignes ont obtenu des pouvoirs publics l'autorisation de les vendre le 4 mai. Selon le panéliste Nielsen,, avec un pic à 36 millions pour la semaine du 11 au 17 mai. Sur la période visée et pour la catégorie des produis de grande consommation, les masques ont représenté 16% de la croissance ! Et même 22% de la croissance durant la première semaine de disponibilité.Des chiffres spectaculaires qui montrent à quel point les consommateurs français se sont précipités pour acheter des masques devenus produits de première nécessité. Dans un communiqué cité par LSA , Nielsen explique que 36% des Français avaient déjà fait l'acquisition de masques au début du mois de mai avant la première phase du déconfinement. Maintenant qu'il est devenu plus facile d'en acquérir dans les grandes surfaces, les consommateurs ont été au rendez vous, notamment dans les supermarchés qui sont sur-vendeurs : leur part de marché est de 57% pour cette catégorie de produits, alors qu'habituellement elle se situe à 37% du chiffre d'affaires de la grande distribution.