Grande distribution : les consommateurs privilégient de plus en plus les enseignes discount

Aldi et Lidl, c'est désormais près de 10% de la distribution alimentaire en France. Les enseignes de hard discount ont tout simplement enregistré les plus fortes progressions l'an dernier. Selon Kantar, Lidl pèse 6,8% du marché français, un chiffre en hausse de 0,5 point par rapport à 2020. Quant à Aldi, sa part de marché s'est établie à 2,6% (+0,2 point). Pour ce dernier, c'est tout simplement une croissance de 10%, comme le souligne Frédéric Valette, directeur du département distribution chez Kantar.



Et la progression s'est poursuivie et même amplifiée en fin d'année. Aldi a joué sur l'intégration des Leader Price que l'enseigne a acquis il y a un an : 443 magasins ont rejoint le réseau. Par ailleurs, le discounter allemand a multiplié les investissements publicitaires depuis deux ans. Le résultat ne s'est pas fait attendre, Aldi est désormais bien installé sur le marché, et bien identifié par les consommateurs.