Grande distribution : les jetons des chariots en sursis

Si les chariots ont des monnayeurs, à alimenter avec des jetons spéciaux ou des pièces de monnaie, c'est pour une bonne raison : éviter les vols. Un chariot a un coût de 130 euros, un prix à multiplier par 2.000 en moyenne pour chaque hypermarché. Les enseignes comptent sur le civisme de leurs clientèles, et multiplient les ramasses : deux par jour, trois le samedi, jour de forte affluence.



Pour certains magasins, des systèmes d'antivol plus élaborés ont été mis au point comme une connexion Wi-Fi qui peut bloquer les freins dès qu'un certain périmètre est dépassé. D'autres ont opté pour des mécanismes qui bloquent les freins dès qu'un chariot s'aventure au-delà de câbles souterrains. D'une manière ou d'une autre, l'avenir des monnayeurs de chariots semble bel et bien bouché !