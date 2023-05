Greenwashing : un quart des entreprises contrôlées mentent

Les services du ministère de l'Économie font la chasse au greenwashing, à l’écoblanchiment en bon français. La pratique, très répandue, consiste pour une entreprise à "se donner une image responsable à l'égard de l'environnement". Au total, 1100 établissements ont été contrôlés entre 2021 et 2022. Un sur quatre était en anomalie.



"Les professionnels communiquent de plus en plus sur les propriétés de durabilité, de responsabilité et de respect de l’environnement des produits ou services qu’ils commercialisent, explique la DGCCRF, dans un communiqué. Toutefois, il convient de s’assurer que ces allégations ne trompent pas le consommateur, reposent sur la réalité du mode de fabrication et s’inscrivent dans une démarche de transition écologique."