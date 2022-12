Grève : la SNCF annonce un doublement des remboursements

Selon les prévisions de l’entreprise spécialisée dans le rail, pas moins de 800.000 Français avaient opté pour le train pour rejoindre famille et amis à l’occasion de Noël. Mais la grève des contrôleurs, maintenue malgré la période et les demandes d’annulation, va contraindre plusieurs centaines de milliers d’entre eux, environ 200.000, à rester à quai.



Les annulations s’annoncent en effet nombreuses, et ont déjà commencé. Sur l’ensemble du week-end, un TGV Inoui sur trois et un TGV Ouigo sur quatre sont annulés. Les voyageurs concernés ont déjà commencé à être prévenus, par mail et par SMS, et ils n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Une grogne entendue par la SNCF qui a annoncé changer pour l’occasion ses conditions d’échange et de remboursement des billets.