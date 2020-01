Grève à la Banque de France contre la réforme des retraites

La Banque de France se veut toutefois rassurante : elle a annoncé que des mesures avaient été prises en amont pour éviter qu’une pénurie ne frappe les distributeurs de billets. Une bonne nouvelle alors que 44% des Français disent préférer le cash à la carte bancaire, surtout pour les petits montants, et que certains petits commerçants n’acceptent pas les cartes de crédit en dessous d’un montant minimum, généralement 10 ou 15 euros.



La pénurie est donc, a priori, écartée… si la grève ne se prolonge pas ni ne s’étend à d’autres centres fiduciaires. Or, la CGT a déjà prévu de la faire durer et espère qu’elle fasse tache d’huile.