Lancée par les conducteurs, la journée de grève à la RATP a un mot d’ordre : « zéro métro, zéro RER ». De quoi donner le ton, et de quoi expliquer la mise en garde relativement rare de la régie qui conseille tout simplement de rester chez soi dès que possible, de reporter les déplacements et de préférer le télétravail. Car les prévisions sont noires.



Lundi 7 novembre 2022, la RATP annonce un trafic « très fortement perturbé » pour les métros et les RER, et un trafic « perturbé » pour les bus et les tramways. Le détail des prévisions et la quantité de trains en circulation ne seront néanmoins connues que mercredi 9 novembre 2022. Mais les Franciliens ont d’ores-et-déjà tout intérêt à se préparer au pire.