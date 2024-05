Grève des contrôleurs aériens : 70% des vols annulés à Orly le 25 mai

La DGAC a émis une "notice pour les missions aériennes" (NOTAM) demandant aux compagnies aériennes de réduire leurs programmes de vols de 70 % entre 4h00 et 21h30 GMT ce samedi. Les vols à destination des outre-mers seront cependant épargnés, assurant ainsi la "continuité territoriale". Cette grève devrait provoquer une véritable pagaille pour des milliers de voyageurs, contraints de modifier leurs plans à la dernière minute.



En parallèle de cette mobilisation à Orly, l'Usac-CGT, le troisième syndicat des contrôleurs, a déposé un préavis de grève du 23 au 30 mai pour protester contre l'affaiblissement du "maillage territorial" prévu par la réforme du contrôle aérien. Cette réforme, en discussion depuis plusieurs mois, vise à moderniser le système, mais suscite des inquiétudes quant à la répartition des effectifs et aux conditions de travail des aiguilleurs du ciel. La contestation est loin d'être terminée, et les négociations entre la DGAC et les syndicats s'annoncent difficiles.