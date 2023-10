Grève du 13 octobre : la France sera-t-elle paralysée pour une durée indéterminée ?

La mobilisation intersyndicale impactera principalement les transports, l'éducation, la santé et le secteur routier. Dans les transports, aérien notamment, les annulations de vols s’annoncent conséquentes, avec par exemple 40% de vols annulés à Paris-Orly, 20 % pour l'aéroport de Marseille et 15 % des vols pour celui de Beauvais. La SNCF et la RATP débuteront leur mouvement dès le jeudi 12 octobre, à 17h. En parallèle, le monde de l'éducation et celui de la fonction publique se mobilisent. Au vu de la réunion de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation à l'Assemblée nationale avec le syndicat des enseignants, il est fort probable que le corps enseignant se joigne massivement au mouvement et que plusieurs centaines de classes soient fermées ce vendredi. Le climat est tout aussi tendu du côté du secteur médical : les dernières négociations entre le gouvernement et l'Assurance maladie sont loin d'avoir répondu aux attentes des syndicats des médecins libéraux (hausse de +1,50 euros sur le prix des consultations qui est passé à 26,5 euros pour les généralistes contre 30 demandés). Suite au désenchantement des dernières négociations, les syndicats des médecins libéraux ont appelé dès le mois d'août 2023 à une grève illimitée de la part de l'ensemble de la profession. Par conséquent, selon les prévisions, il est tout à fait possible qu'un cabinet sur deux soit fermé dès vendredi, et ce, pour une durée indéterminée.



Cette grève, outre les perturbations qu'elle occasionnera, s'annonce comme un prélude aux prochaines discussions qui se tiendront dans le cadre de la conférence sociale sur les bas salaires prévue le lundi 16 octobre 2023. Cet évènement, à l'initiative du président Emmanuel Macron, se tiendra au Cese (Conseil économique, social et environnemental). Il fait suite aux discussions de Saint-Denis, en août dernier, organisées par le président Emmanuel Macron suite à la réunion de Saint Denis avec les chefs des différents groupes de partis. Cette conférence sera présidée par la Première ministre Élisabeth Borne et aura pour thèmes centraux : les « minima conventionnels, les classifications et les déroulés de carrière », « les temps partiels et les contrats courts », et « les exonérations de cotisations, primes d'activité et tassement des rémunérations », selon les précisions de Matignon. Autrement dit, le mouvement intersyndical vise à mettre la pression sur le gouvernement en prévision des discussions qui se tiendront lors de la conférence. La présidente de la CGT, Sophie Binet, a déclaré que le gouvernement « a toutes les cartes en main pour mettre les patrons sous pression ». Par conséquent, en fonction du déroulement de ladite conférence, la grève pourrait être reconduite pour une durée indéterminée.