Grèves à Noël : la SNCF a du mal à traiter les demandes de bon d'achat

Alors que de nouvelles grèves s'annoncent à la SNCF contre la réforme des retraites, l'entreprise est déjà sous le coup d'une colère de milliers d'usagers qui n'ont toujours pas reçu le bon d'achat équivalent au double du prix du billet annulé durant le week-end de Noël. Des contrôleurs avaient en effet organisé un mouvement de grève inattendu les 23, 24 et 25 décembre.



Pour calmer la colère des voyageurs, SNCF Voyageurs avait proposé non seulement le remboursement du billet ou son échange, plus un bon d'achat équivalent à 200% du prix du billet initial, valable un an à compter de sa date d'émission. 200.000 passagers environ sont concernés par cette offre. Mais un quart des demandes est toujours en souffrance et pour certains voyageurs, l'attente commence à être longue.