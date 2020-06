Grèves, coronavirus : un manque à gagner de 4 milliards d'euros pour la SNCF

La SNCF va devoir trouver les ressources pour redresser des comptes franchement dans le rouge. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État aux Transports, a chiffré pour Franceinfo le montant du manque à gagner pour l'entreprise depuis les grèves contre la réforme des retraites en fin d'année dernière, jusqu'au confinement et aux restrictions de déplacement : « un peu plus de quatre milliards d'euros ». L'ensemble des opérateurs de transport sont dans une phase où les pertes se sont beaucoup creusées avec de faibles recettes, admet le secrétaire d'État. Mais la situation financière des entreprises n'étant pas encore parfaitement établie, les discussions concernant les aides de l'État attendront.



Ces discussions auront lieu « une fois qu'on sera en mesure de faire le bilan solide, chiffré, des pertes de la SNCF, de la RATP », a expliqué Jean-Baptiste Djebbari. « L'État a dit qu'il sera présent », rassure-t-il. À la rentrée de septembre, « nous aurons probablement la capacité de dresser un bilan à peu près objectif ». Pas question cependant de faire porter la charge sur les voyageurs : « on ne se rattrape pas sur les clients », a-t-il prévenu.