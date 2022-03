Grogne sociale sur les salaires chez Stellantis

Du côté de la CFE-CGC, on explique que la direction ne voulait pas d'une augmentation générale des salaires. Ainsi, 20% des cadres et des agents de maîtrise ne bénéficieront tout simplement pas d'une hausse de leur rémunération. Globalement, les techniciens ont été mis de côté avec 2% d'augmentation, loin du niveau de l'inflation… Et près d'un tiers d'entre eux n'auront droit à rien.



Autre dossier qui fait polémique, la rémunération de Carlos Tavares. Le directeur général du groupe a reçu un salaire fixe de 1,98 million d'euros, ainsi qu'un bonus de 17 millions. En 2018 et 2019, il avait obtenu 1,5 million de salaire fixe et une prime de 6 millions. De quoi faire grincer des dents auprès des organisations syndicales et des salariés.