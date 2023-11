Gros coup de pression sur les industries pétrogazières

Dans son rapport, l'AIE souligne l'importance cruciale du secteur pétrogazier dans la réalisation de la neutralité carbone d'ici 2050. Pour Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, la COP28 à Dubaï représente un « moment de vérité » pour l'industrie. La réduction de la consommation de pétrole et de gaz de plus de 75% d'ici 2050 est estimée nécessaire pour maintenir l'objectif de 1,5°C. L'AIE préconise donc une baisse drastique de la demande, rendant inutiles de nouveaux projets à long terme dans le secteur pétrolier et gazier.



L'agence insiste sur l'importance de réduire les émissions issues des opérations pétrolières et gazières, notamment les émissions de méthane, qui représentent la moitié des émissions du secteur. Cet appel ne s'adresse pas uniquement aux grandes compagnies privées, mais aussi aux compagnies nationales, détentrices d'une part significative des réserves mondiales de pétrole et de gaz. L'AIE met également en garde contre l'illusion que la capture et le stockage du carbone puissent être la solution unique, soulignant la nécessité d'une approche plus globale et réaliste.