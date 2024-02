Guerre de promos dans la grande distribution avant la loi Descrozaille

Cette période de promotions intensives s'inscrit dans un contexte plus large de réforme réglementaire visant à rééquilibrer les rapports de force entre les grandes surfaces et les industriels. La loi Descrozaille, du nom du député à l'origine de cette initiative, impose un plafond de 34% sur les réductions accordées par les distributeurs, s'étendant désormais aux produits non alimentaires.



Cette mesure, bien que controversée, est présentée comme une protection pour les producteurs et fournisseurs, souvent en position de faiblesse dans les négociations commerciales avec les géants de la distribution. Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, s'était élevé contre cette loi, la qualifiant d'inflationniste et affirmant qu'elle bénéficierait uniquement à quelques multinationales au détriment du pouvoir d'achat des Français.



Dans leur communication, les enseignes mettent en avant leur rôle de défenseurs du pouvoir d'achat, cherchant à séduire les consommateurs par des offres alléchantes. Cette stratégie est également perçue comme une tentative de reprendre des parts de marché, notamment face à E.Leclerc, leader du secteur depuis plus d'un an. Carrefour, en particulier, cherche à redresser sa position concurrentielle par une politique de prix agressive, réduisant l'écart de prix avec E.Leclerc qui avait atteint des niveaux historiquement élevés.