Guerre en Ukraine : la croissance française amputée de 1% ?

Selon Astarès, c’est surtout le pouvoir d’achat des ménages qui va souffrir : le cabinet anticipe une inflation à 5% en 2022, ce qui entraînerait une baisse du PIB de 0,5% sur l’année. En cause : la baisse de la consommation des ménages du fait de l’inquiétude pour le futur.



Mais ce n’est pas tout : l’Hexagone souffrirait également de la baisse des exportations et de la hausse des importations qui creuserait le déficit commercial du pays. Astarès estime qu’il pourrait être, fin 2022, de 88 milliards d’euros, soit 20 milliards d’euros de plus que fin 2021.