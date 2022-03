Guerre en Ukraine : les prévisions dégradées de la Banque de France

La croissance française en 2022 devrait donc être amputée de 0,5 à 0,8 point : elle s'établira entre 3,4% (scénario conventionnel) et 2,8% (scénario dégradé). Avant la guerre en Ukraine, l'institution avait prévu une progression du PIB de 3,6 à 3,9%. Pour 2023, la croissance sera de 2% (ou 1,3% en fonction de l'hypothèse), puis de 1,4% (ou 1,1%).



Quant à l'inflation, elle devrait s'établir entre 3,7% et 4,4% pour 2022 (la hausse des prix a été de 4,1% sur un an en février). À l'origine, la Banque de France prévoyait un retour aux 2% dès la fin de cette année. Cela n'arrivera qu'en 2023 avec une prévision de 1,9% dans le scénario conventionnel, sinon ce sera 3,3% dans le scénario du pire. En 2024, il faut s'attendre à une inflation comprise entre 1,5% et 1,7%.