Guerre et crimes de guerre en Ukraine

Le 6 avril dernier, le Premier ministre V.Orban, triomphateur des élections politiques dans son pays contre une coalition hétéroclite de six partis, soutenus par l’Union Européenne, a proposé un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, pour favoriser et accompagner les pourparlers de paix entre Zelenski et Poutine. Zelenski, sous tutelle de l’OTAN, des ultra nationalistes de son cercle rapproché et du parti de la guerre des États-Unis, a promptement opposé son refus, comme il l’avait déjà fait vis-à-vis de l’Allemagne le 19 février dernier, cinq jours avant l’invasion. À cette occasion, selon le Wall Street Journal, le Premier ministre ukrainien avait refusé un accord offert par Scholz, destiné à rassurer Poutine. Il s’agissait de la renonciation de la part de l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN et à accepter la demande de neutralité de Moscou. Le prolongement de l’agonie de l’Ukraine, téléguidée par Washington, Londres et Bruxelles a-t-elle sur le fond un sens, puisqu’il faudra s’accorder avec Moscou, sur le contenu de la neutralité, l’unité territoriale du pays et la perte de la Crimée, du Donbass et du sud de l’Ukraine.



Le jour avant la proposition de V.Orban, aux Nations-Unies, le mardi 5 avril, Zelenski a présenté le massacre de civils à Boutcha comme imputable aux troupes russes, avant toute enquête de responsabilité, invitant l’organisation à intervenir, bref à se réformer ou à disparaître. « Boutcha n’est qu’un exemple de crimes parmi beaucoup d’autres. Le monde doit en découvrir l’horrible vérité. – V.Zelenski (Le Monde du 7 avril). Un démenti et une version opposée sont venus des Izvestia, de CNN et d’experts israéliens accrédités, fondés sur la valeur du précédent (Yougoslavie, Roumanie, Irak).



Le même mardi 5 avril à Washington, les États-Unis ont décidé le déblocage de 500 millions de dollars vers l’Ukraine, afin de fournir en urgence aux Ukrainiens de nouveaux systèmes antichars Javelin. Interrogé sur CNN, Antony Blinken, Secrétaire d’État américain, a rappelé que son pays avait déjà accordé 2,3 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine. Sur la même longueur d’onde, « la République tchèque a confirmé le départ, en train, d’un convoi de chars d’origine soviétique, en accord avec l’OTAN ». « Berlin, en revanche, pendant les premiers mois de guerre a fourni des équipements qui étaient en stocks de la Bundesweher, mais aujourd’hui (le 5 avril), le gouvernement a proposé à l’Ukraine de s’équiper en matériel neuf, auprès d’industriels allemands, pour une somme de 300 millions d’euros (Le Monde du 7 avril). Par ailleurs, les pays baltes, la Grande-Bretagne, la France, l’Italie et l’Espagne se mobilisent et rivalisent entre elles en aides militaires. Le jeudi 7 avril, le Parlement européen à Strasbourg a voté une déclaration contre la Fédération de Russie, aggravant le paquet des sanctions à son encontre et a consenti un crédit d’un milliard et demi d’euros, pour l’achat de chars et armes lourdes, à l’encontre de la proposition de V.Orban sur le cessez-le-feu ». Les occidentaux poursuivent discrètement les livraisons d’armes avoue Le Monde du 7 avril.



En même temps, la Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen lance une procédure d’infraction contre la Hongrie, pour transgression des valeurs démocratiques de l’Union. Mobilisés pour les mêmes raisons, la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre britannique, le 9 avril dernier, la première à Varsovie et le deuxième à Kiev, se sont engagés dans l’aide à apporter à l’Ukraine. Boris Johnson, dépourvu de la vision de Lord Palmerston quant à la priorité des intérêts britanniques sur la paix ou sur la guerre en Europe et nostalgique du rôle de balancier de la Grande-Bretagne, passé aux États-Unis, a promis de fournir à Kiev, 120 véhicules blindés et des missiles antinavires, pour faire poursuivre les combats ; la deuxième a promu une collecte de fonds pour un montant de 10,1 milliards d’euros, dans le but d’aider l’Ukraine, dont l’économie a chuté de 41 % cette année. Quant à la crise ukrainienne et à sa fin négociée, J.Stoltenberg, Secrétaire Général de l’OTAN, a éloigné toute illusion sur la durée du conflit, destiné à se poursuivre pendant des mois, voire des années. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité, pour l’OTAN, d’entamer une transformation fondamentale, a préconisé une présence permanente de troupes sur le flanc Est et une dissuasion par déni de défense, de la Baltique à la mer Noire. Pourquoi cette réinitialisation de l’OTAN est venue au moment d’une offensive prévisible de l’armée russe dans le Donbass ? Une série de questions jaillissent avec force. Qui souffle sur le feu ? Qui gouverne ce conflit ? Qui décide de sa poursuite, de son but et de ses issues ? Pourquoi l’Allemagne et la France n’ont pas eu le courage d’opposer leur véto au projet américain de faire pression pour le conflit et d’épauler les déclarations et les tentatives ukrainiennes de produire des armes biologiques et nucléaires ?



Pourquoi resserrer la Russie et la Chine dans une étreinte stratégique, qui accorde à la Chine une plus grande liberté de manœuvre, dans le domaine stratégique et financier, permettant à Moscou de jouer un rôle clé dans une coalition d’équilibrage qui ne pourrait exclure ni l’Inde, ni l’Iran et encore moins le Pakistan, comme Pivot Oumma pour le monde musulman ?