HLM : investissement massif dans la modernisation des logements sociaux

L'accord prévoit la création d'un fonds doté de 1,2 milliard d'euros, répartis en 400 millions par an. Cette somme servira principalement à la réalisation d'environ 120.000 rénovations énergétiques par an dans le secteur du logement social, avec une montée progressive à 150.000 rénovations. Cet engagement sera matérialisé par un amendement gouvernemental au projet de loi de finances pour l'année 2024. Le financement permettra également aux bailleurs sociaux de se conformer aux calendriers imposés par la loi pour l'élimination des passoires thermiques.



Afin de renforcer le financement, la CDC, par le biais de sa filiale la Banque des territoires, proposera des prêts plus avantageux pour les logements sociaux et davantage de crédits pour le logement intermédiaire. L'Agence de la transition écologique (Ademe) s'associera également à la CDC pour offrir des prêts bonifiés pour le raccordement des HLM aux réseaux de chaleur urbains et pour le développement des énergies renouvelables. Selon Emmanuelle Cosse, présidente de l'USH, ces prêts permettraient une économie équivalente à 650 millions d'euros pour les bailleurs sociaux.