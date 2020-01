HSBC France : l'activité de banque de détail courtisée par de nombreux prétendants

Si le processus de vente de l'activité française de banque de détail de HSBC n'a pas été confirmé, il aurait bel et bien été lancé. Et plusieurs groupes financiers et fonds d'investissement sont intéressés par la filiale hexagonale du géant britannique.Et quel meilleur moyen que de s'emparer du réseau parfaitement fonctionnel de l'ex-Crédit commercial de France, acquis par HSBC en 2005. La banque du groupe La Poste aurait ainsi donné mandat à Barclays, autre établissement britannique, pour examiner le dossier. Et le cas échéant, faire une offre…En France, HSBC compte 270 agences réparties un peu partout sur le territoire. Les repreneurs devront préciser comment ils comptent financer un tel réseau, et si des fermetures sont prévues. D'autres banques sont sur les rangs, selon les informations de Bloomberg : le Crédit mutuel Alliance fédérale, le Crédit agricole, BNP Paribas seraient intéressés par HSBC France, ainsi qu'Apollo et Cerberus, deux fonds d'investissement. D'autres prétendants pourraient s'ajouter à cette liste. Autre repreneur potentiel, et là encore avec de sérieux atouts en poche pour emporter le morceau, le fonds d'investissement AnaCap selon Le Figaro