HSBC France réduit les effectifs dans la banque d'investissement

En France, l'activité de banque d'investissement de HSBC emploie 678 collaborateurs. La filiale française de la banque britannique a l'intention de supprimer 235 postes, d'après une communication auprès des instances représentatives du personnel. HSBC n'est pas le premier établissement financier à réduire ainsi la voilure dans ce secteur spécifique : les banques BNP Paribas, Barclays, Commerzbank, la Société Générale, ou encore la Deutsche Bank ont toutes l'intention de réduire leur activité dans ce domaine. Les taux bas actuellement en vigueur en Europe, ainsi que la législation plus serrée qui pèse sur les banques d'investissement, sont des freins à l'expansion de cette activité.



Selon la direction de HSBC France, ces suppressions de poste vont permettre de réallouer des capitaux et des ressources pour faire face aux « défis structurels » de l'activité de banque d'investissement. Il s'agit également de se concentrer sur des « activités rentables », tout en réduisant les coûts et « défendre notre compétitivité ». Au delà de cette activité, la banque cherche à réduire ses coûts en France et dans le monde.