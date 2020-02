HSBC va supprimer 35 000 emplois

Le dirigeant n’a pas précisé où ces suppressions d’emploi auront lieu, cependant il est à craindre que les filiales en Europe et aux États-Unis soient les principales concernées. En France par exemple, le groupe chercherait à se séparer de son activité de banque de détail qui compte plus de 8 500 salariés. En Europe, le projet est de réduire les activités de ventes et de marché ainsi que celles de recherche.



En ce qui concerne les États-Unis, le réseau va se contracter de 30% et les dépenses opérationnelles de 10% à 15%. Noel Quinn projette de simplifier la structure organisationnelle du groupe, jugée trop complexe, ainsi que réduire les coûts dans les activités dont les performances sont décevantes.