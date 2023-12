Habitat : clap de fin et des commandes jamais livrées

Le cœur du problème concernant la liquidation judiciaire d’Habitat réside dans les 8 millions d'euros d'acomptes versés par des milliers de clients pour des commandes non livrées. Ces clients, qualifiés de créanciers "chirographaires", se retrouvent en fin de liste pour d'éventuels remboursements, après les salariés et les créanciers publics et privés.



La probabilité de récupérer leur argent ou de recevoir leurs commandes est extrêmement faible, une situation rappelant la faillite de Made.com, où des clients avaient également perdu de l'argent pour des commandes non honorées. Mais les conséquences de la fin de l’enseigne sont bien plus graves pour les salariés.