Hausse attendue des prix sur le papier toilette

Les consommateurs français doivent s'attendre à payer plus cher leur papier toilette, a annoncé Michel-Edouard Leclerc sur le plateau de BFMTV. Le président du comité stratégique des magasins E. Leclerc a prévenu que les prix allaient en fait « augmenter considérablement », et que ces hausses allaient aussi toucher le papier essuie-tout ainsi que les mouchoirs en papier.



La cause de ces hausses importantes est à aller chercher du côté de l'augmentation des coûts de production : l'énergie et le transport reviennent de plus en plus cher (de 30 à 40%), tout comme la matière première, à savoir la pâte à papier. L'augmentation de cette dernière est significative : +40% en un an, selon les professionnels du secteur. Certains ont pu absorber la hausse des coûts dans leurs marges, mais les entreprises ne peuvent pas se mettre en danger trop longtemps.