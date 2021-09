Hausse de salaire : ça ira mieux en 2022

Globalement, les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres n'ont bénéficié que d'une hausse de leur budget médian de 0,6% seulement. Le cabinet Deloitte, dans son étude annuelle sur la rémunération individuelle, indique qu'en 2021, le nombre de gels des rémunérations a été plus important encore que l'an dernier. 45% des titulaires n'ont connu aucune évolution de leur salaire de base en 2021, quand près de 30% ont bénéficié d'une hausse de leurs salaires… « de moins de 2% ».



Pas de quoi pavoiser donc, surtout si on met en regard les augmentations moyennes de salaires en 2019, avant la crise sanitaire : +2,8% pour les cadres, +2,4% pour les non cadres. À cela s'ajoute la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite « prime Macron », qui n'a pu être versée qu'à partir du 1er juin de cette année (et jusqu'au 31 mars 2022) : 18% seulement des entreprises participantes ont utilisé ce mécanisme, soit 51% de moins par rapport à 2020.