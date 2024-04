Hausse des défaillances d'entreprises en France

Au cours des trois premiers mois de 2024, l'économie française a été confrontée à 17.088 ouvertures de procédures de défaillance, soit le total le plus élevé depuis le premier trimestre 2015, qui en avait compté 18.134. Cette situation dépasse la moyenne de la décennie pré-Covid pour un premier trimestre, établie à 16.700. Une escalade attribuée au terme des mesures de soutien exceptionnelles mises en place durant la crise sanitaire, qui avaient permis de maintenir artificiellement à flot de nombreuses entreprises.



Ce tableau sombre révèle néanmoins un ralentissement de la hausse des défaillances, avec une augmentation annuelle de 19,4%, la moins forte observée depuis deux ans. Selon Thierry Millon, directeur des études d'Altares, cette décélération pourrait signifier que, malgré une conjoncture économique toujours difficile, les entreprises commencent à trouver des moyens de tenir le choc.



L'immobilier et les activités liées à l'équipement du foyer sont particulièrement affectés, avec une mention spéciale pour le secteur immobilier qui a vu ses défaillances bondir de 43,7% sur un an. La région Île-de-France se distingue malheureusement avec environ 4.000 défaillances, son pire score depuis deux décennies. À l'inverse, des régions comme les Hauts-de-France et la Nouvelle Aquitaine semblent légèrement moins impactées.