Hausse des prix à la consommation de 0,4% en juillet

Les autres produits manufacturés ne sont pas en reste, avec une hausse d’une année sur l’autre de 1,1%, après une baisse modérée de 0,1%. Ce différentiel s’explique par le report des soldes d’été, qui ont démarré le 15 juillet et se sont terminés le 11 août. Un décalage qui n’a d’ailleurs pas vraiment permis aux commerçants de regarnir leur trésorerie.



L’inflation sous-jacente du mois de juillet, c’est-à-dire la hausse des prix corrigée des mesures fiscales (mesures spécifiques sur des produits, hausse ou baisse de la TVA, etc.), passe à 1,4%, contre 0,3% en juin. L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 0,9% sur un an (0,4% par rapport à juin). Cet indice sert de base de comparaison au niveau européen.