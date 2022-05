Hausse des prix à venir pour le groupe Bel (Kiri, Vache qui rit, Babybel…)

Pour ce qui concerne l'activité de Bel, les prix des matières premières et notamment le beurre et la crème ont augmenté de 37%. Les emballages nécessaires aux produits du groupe ont eux aussi augmenté de 30%. Sans oublier des coûts de transport en nette augmentation. Par ailleurs, la situation en Ukraine est « très instable », « personne ne sait si demain on va devoir se passer du gaz russe ou pas. Et tout ça aura des conséquences en chaîne qu'on commence à voir ».



Cécile Béliot a plaidé pour que la grande distribution fasse preuve de souplesse. Le groupe a « besoin » que les distributeurs concèdent des hausses de prix pour permettre à l'entreprise de « survivre ». « Les marges sont aujourd'hui sur un niveau qui est extrêmement fragile. C'est nous comme l'ensemble de la chaîne, c'est vrai aussi pour les agriculteurs ». Le message sera-t-il entendu ?