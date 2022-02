Hausse des prix attendue dans l'industrie textile

Le contexte macro-économique actuel touche aussi l'industrie textile. L'an dernier, les prix du coton ont ainsi augmenté de 45% : la livre coûte 1,29 dollar, du jamais vu en dix ans. Des prix qui ont encore plus augmenté pour le coton bio : +90% pour celui provenant d'Inde, un des plus importants fournisseurs mondiaux. Depuis la fin de l'année 2020, la laine et le lin aussi ont vu leurs prix exploser (ils avaient reculé durant les précédentes années).



Par ailleurs, les fibres synthétiques comme le nylon, les acryliques ou encore le polyester sont également en forte hausse à cause du pétrole. Ces produits dérivés de l'or noir subissent la flambée des cours, qui sont au plus haut en sept ans. À cela s'ajoute une demande qui ne faiblit pas, bien au contraire. On assiste même à un phénomène qui accélère les prix, puisque les acheteurs font des stocks pour éviter de payer trop cher leurs matières premières dans les prochains mois. Un cercle vicieux…