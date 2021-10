Hausse des prix des carburants : Bruno Le Maire ne ferme pas la porte à des aides

Les hausses des prix de l'énergie inquiètent les Français qui voient leur pouvoir d'achat fondre en même temps que s'alourdissent les factures de gaz et d'électricité. Un nouveau front est en train de s'ouvrir, celui qui concerne les prix de l'essence qui, eux aussi, augmentent sans cesse depuis la levée des restrictions sanitaires et le rebond de l'activité économique. Le gouvernement surveille la situation de près : « Sur le diesel et l'essence, si l'envolée se poursuit, il faudra réagir. On l'a fait sur le gaz et l'électricité, donc s'il faut le faire sur le carburant, nous sommes prêts à le faire », a expliqué Bruno Le Maire au micro de RTL.



Pour le ministre de l'Économie, il faut se laisser « toutes les portes ouvertes ». Il n'a pas voulu détailler les mesures de soutien au pouvoir d'achat qui pourraient être prises, néanmoins, il a rappelé la « cohérence » des pouvoirs publics qui veulent privilégier la croissance verte. Le gouvernement cherche en effet à « subventionner des véhicules électriques et des bornes de recharge rapide » plutôt que les moteurs à essence polluants.