Hausse des prix des carburants à la pompe

Le prix des carburants varie en fonction de plusieurs critères, à commencer par le cours du baril de pétrole bien sûr, mais ce n'est pas tout. La variation prend aussi en compte le taux de change entre l'euro et le dollar, les stocks de produits pétroliers, tout comme la demande des consommateurs. Et il faut ajouter à cela une part non négligeable, celle des taxes qui alourdissent parfois fortement la facture à la pompe.



Les automobilistes vont sans doute subir de nouvelles augmentations dans les semaines et les mois qui viennent. Les pays producteurs de pétrole regroupés au sein de l'Opep, ainsi que leurs alliés, vont réduire leur production afin de soutenir les cours. Ce robinet qui se ferme va certainement pousser les prix à la hausse sur le court et le moyen terme.