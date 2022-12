Hausse des prix du papier : les quotidiens nationaux vont coûter plus cher

Les prix en kiosque vont piquer. Les quotidiens nationaux ont tous annoncé une augmentation de leurs prix, exception faite du Parisien qui demeure à 1,90 euro (le journal avait relevé son prix en septembre de 10 centimes). Ainsi, les prix du Monde, du Figaro ainsi que des Echos vont augmenter de 20 centimes : pour s'acheter un de ces quotidiens, il faudra payer 3,40 euros. Libération va aussi être plus cher à 2,70 euros.



La lecture du week-end va également être plus onéreuse. Ce sera le cas pour Les Échos qui ajoutent un magazine et passera à 6 euros, soit 20 centimes de plus. Pour La Croix, il faut s'attendre à un prix de 2,70 euros, soit 0,30 euro de plus. L'Humanité, qui passera à 2,60 euros en semaine, coûtera 4 euros le week-end. L'offre du Monde pour la fin de la semaine va être facturée 5,20 euros, là aussi une hausse de 30 centimes.