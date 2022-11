Hausse des prix du train : le gouvernement pose ses conditions

Charge à la SNCF de mettre tout cela en musique. Le gouvernement ne s'est pas risqué à donner un calendrier, il revient donc au transporteur de respecter la volonté de l'exécutif tout en perdant le moins d'argent possible. Un casse-tête en perspective car il va bien falloir que quelqu'un paie pour les factures d'énergie…



Autre difficulté, le cas des TER. Ils sont en effet gérés par les régions, qui doivent reverser à la SNCF une part non négligeable de la facture énergétique des trains. Des négociations ont d'ailleurs lieu en ce moment, et certaines régions ont déjà voté des hausses des prix des billets. C'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes avec une augmentation de 8% dès le 1er janvier…