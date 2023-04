Hausse des tarifs en vue pour les consultations médicales

Les consultations médicales chez les généralistes et les spécialistes verront leurs tarifs augmenter de 1,50 euro avant la fin de l'année, passant respectivement à 26,50 euros et 31,50 euros minimum selon l'AFP. Cette augmentation, proposée par la Sécu, doit encore être approuvée par le ministre de la Santé, François Braun, et entrera en vigueur au plus tôt fin octobre. La revalorisation représente un coût de 600 millions d'euros en année pleine.



Pour dégager du temps médical, l'aide financière au recrutement d'assistants médicaux sera élargie et assouplie. L'objectif est d'atteindre 10 000 postes fin 2024, contre un peu plus de 4 300 à ce jour. Cette décision s'appliquera sans délai, tout comme la création d'une nouvelle consultation à 60 euros pour l'acceptation d'un malade chronique sans médecin traitant. Emmanuel Macron a promis que les 700 000 personnes dans cette situation se verraient proposer un médecin traitant avant la fin de l'année.