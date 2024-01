Hausse des taxes sur l’électricité : quelle perte de pouvoir d’achat ?

L'augmentation des coûts de l'électricité entraîne une baisse moyenne du pouvoir d'achat de 0,2% pour l'ensemble des ménages français en 2024. Et ce alors que les prix de l’électricité sur les marchés, au contraire, se sont stabilisés et ont baissé. Sans surprise, les ménages à faible revenu, qui consacrent une part plus importante de leurs revenus aux dépenses énergétiques, sont particulièrement touchés. La perte de pouvoir d'achat pour ces ménages est estimée à 0,6%, contre seulement 0,1% pour les ménages les plus aisés.



La possibilité d'un réalignement de la TIFCE sur son niveau de 2019 laisse présager une nouvelle hausse des tarifs en 2025. En 2019, avant l’instauration du bouclier tarifaire et le gel à 1 euro de la TIFCE, cette dernière était à 32 euros, soit 11 euros de plus que le niveau prévu dès le 1er février 2024. Or, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a laissé entendre qu’une nouvelle augmentation pourrait bien avoir lieu pour revenir au niveau d’avant.