Hausse prévue de la demande pétrolière jusqu'en 2045

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), en revanche, met en garde contre toute hausse de la production pétrolière. En 2021, l'agence avait appelé à « abandonner tout nouveau projet d'exploration d'hydrocarbures ». Selon l'AIE, aucun nouveau projet pétrolier à long terme n'est nécessaire pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Le scénario de l'AIE table sur un effondrement de la demande de pétrole à 24 mb/j en 2050. Cette position est qualifiée de « malavisée » par Haitham Al Ghais de l'Opep, qui avertit qu'un tel scénario pourrait conduire au « chaos énergétique et économique ».



La divergence entre les projections de l'Opep et les avertissements de l'AIE soulève des questions critiques quant à l'avenir énergétique mondial et aux efforts pour lutter contre le changement climatique. L'Opep défend la nécessité d'investissements massifs pour satisfaire la demande future et prévenir une crise, tandis que l'AIE prône une transition rapide vers des énergies plus propres. Ces positions antagonistes seront sans doute au cœur des discussions lors de la prochaine conférence sur le climat, la COP28, où des dizaines de pays tenteront de concilier besoins énergétiques et impératifs écologiques.