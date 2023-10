Hausse record pour l'épargne salariale

Selon l'Association française de la gestion financière (AFG), les Français ont placé 180 milliards d'euros dans leurs dispositifs d'épargne salariale à la fin du mois de juin 2023. Cet encours, qualifié d'« historique », surpasse le record précédent de décembre 2021 qui était de 167,6 milliards d'euros. Il représente également une progression de près de 11% par rapport à la fin de l'année 2022. Au total, plus de 14 milliards d'euros ont été versés sur les plans d'épargne d'entreprise (PEE) et les plans d'épargne retraite collectifs (PERCO et PER collectif) pendant le premier semestre de cette année.



L'AFG souligne que le nombre d'entreprises dotées d'un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite est en augmentation, notamment dans les TPE/PME. Actuellement, 386.800 entreprises, soit une croissance de 5,2% sur un an, disposent d'un tel plan. De ce total, 215.500 entreprises, en hausse de 9% sur un an, ont uniquement des dispositifs d'épargne retraite d'entreprise. Par ailleurs, 3 millions d'épargnants bénéficient du PER collectif, un produit d'épargne créé par la loi Pacte en 2019, avec un encours de 21,5 milliards d'euros.