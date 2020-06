Hausse significative des litiges dans le secteur de l'énergie

Le médiateur déplore le nombre élevé de saisines par les particuliers, alors que les litiges « auraient pu, et surtout dû, se régler sans mon intervention si les opérateurs du secteur de l’énergie avaient appliqué strictement les règles et procédures qui s’imposent à eux ». Avec la concurrence de plus en plus effrénée dans le secteur de l'énergie, poussée en partie par la fin programmée des tarifs réglementés, ces accrocs et ces arrangements avec la législation risquent de se multiplier.



Eni, dans la ligne de mire des services du médiateur et de nombreux clients, est appelé à faire progresser ses pratiques, notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations. Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, est également invité à mieux s'accorder avec le médiateur dans l'avenir.