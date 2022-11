Hausse vertigineuse des prix pour les produits animaliers en 2023

Les négociations entre les industriels et la grande distribution devraient provoquer une hausse des prix substantielle dans les rayons. Michel-Edouard Leclerc, qui a le doigt sur le pouls du secteur, craint une inflation à deux chiffres en 2023 pour de nombreux produits, à l'instar des produits animaliers : les fabricants demandent une hausse de 41% du prix des aliments pour animaux domestiques !



Dans ce domaine, l'inflation, l'an dernier, s'est établie à 13%. Le marché des produits animaliers est un duopole mené par Nestlé, qui possède les marques Friskies et Fido, et Mars (Whiskas, Royal Canin…). La concurrence quasi-inexistante permet à ces deux groupes d'engranger de confortables marges de 20% environ sur leurs produits, et il n'est visiblement pas question pour ces entreprises de rogner sur leurs profits.