Hermès se lance dans le rouge à lèvres

Hermès, que l’on connaissait jusqu’à présent pour ses produits de maroquinerie, de parfumerie, d’horlogerie et des arts de la table, va se lancer dans un tout nouveau secteur, celui des cosmétiques. À partir du 4 mars, une première collection de rouges à lèvres va faire son apparition dans 35 pays et 170 points de vente. Cette collection comprend 24 teintes, à partir de 62 euros pour un tube rechargeable en métal laqué. Hermès proposera également des produits comme des crayons à lèvre (35 euros), des baumes de soin (62 euros), ou encore un pinceau à lèvre qui coûtera 75 euros. Des prix élevés, plus encore que chez d’autres groupes de luxe.



Hermès explique que ces prix sont « le fruit d’un travail de conception, de recherche et de développement initié il y a plus de cinq ans [mené] dans l’esprit d’excellence et d’intégration des savoir-faire qui caractérise Hermès ». Ces arguments seront-ils de nature à séduire les consommatrices ? La maison a le vent dans le dos, et puis elle n’a pas lésiné sur le packaging avec l’usage de matériaux nobles. Comme tous ses autres produits, ceux de cosmétique seront en outre assemblés à la main.