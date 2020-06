Homme - Nature : Une seule santé, un même combat !

PRODURABLE ne pouvait que prendre acte d’un événement qui bouleverse les cadres cognitifs qui dominaient jusque-là en matière de biodiversité. Car l’ampleur inédite de la crise sanitaire éclaire plus que jamais la complexité d’interactions entre l’Homme et la Nature.Elle devient l’effet de preuve, si tant est qu’il nous en fallait un, de l’impact redoutable de l’activité de l’humain sur les écosystèmes.Nous le savions, la biodiversité mondiale s’effondre : plus d’un tiers a disparu en 10 ans et 1 million d’espèces végétales et animales sont aujourd’hui en danger. La cause de cette 6ème extinction de masse est principalement attribuée à l’activité humaine.Mais ce que nous avions moins appréhendé, c’est le lien direct qui nous unit au vivant : grignotage des espaces naturels et des zones d’habitat sauvage, déforestation, captivité des espèces et cohabitation contrainte entre elles, modèles de production alimentaires intensifs, tout cela corrélé à d’autres atteintes environnementales ont des conséquences directes sur notre santé et nos organisations sociales. Une chose est sûre : « il n’y a pas d’homme en bonne santé dans une planète malade »Dans ce contexte, et pour que la reprise économique se révèle soutenable, résiliente et régénératrice, une véritable bascule doit s’opérer pour retrouver le respect du vivant et intégrer la culture d'impact de nos modes de vie, de production et de consommation.C’est ce dialogue que nous porterons à PRODURABLE en particulier autour de Gilles Bœuf, grand Expert du vivant, et Gaêl Giraud, Economiste de renom.