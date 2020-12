Hôtellerie, restauration : l'État prendra à sa charge dix jours de congés payés

Cette nouvelle aide annoncée par le ministère du Travail vise à soulager les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, les discothèques et les salles de sport. La plupart d'entre elles seront fermées jusqu'au 20 janvier afin d'éviter les cas de contamination. L'État s'engage donc à prendre à sa charge dix jours de congés payés pour ceux qui « rencontrent des difficultés pour faire face aux congés payés accumulés en période d’activité partielle ».



L'aide « ponctuelle et non reconductible » cible les secteurs « très impactés », souligne le ministère. Les entreprises en question ont en effet subi des fermetures sur la plus grande partie de l'année 2020. Pour bénéficier de cette prise en charge, les employeurs devront répondre à un des critères suivants : soit une activité interrompue « partiellement ou totalement » pendant au moins 140 jours durant l'année, soit un chiffre d'affaires en chute de plus de 90 % pendant les périodes de l'état d'urgence sanitaire.