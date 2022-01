Hôtels, cafés et restaurants : pas de coup de pouce supplémentaire de Bercy

Les hôtels, cafés et restaurants sont de nouveau dans la tourmente après l'émergence de la cinquième vague, très forte en raison de la virulence du variant Omicron. De nouvelles restrictions sanitaires pèsent sur leur activité, c'est pourquoi le secteur a envoyé en fin de semaine dernière un courrier au ministère de l'Économie pour demander un abaissement du seuil fixé par le gouvernement pour le soutien aux entreprises.



Mais selon Le Parisien, la réponse de Bercy a été négative. L'État prend actuellement en charge les coûts fixes d'une entreprise dès lors que le chiffre d'affaires a perdu 50% en raison de la crise sanitaire. Les propriétaires des hôtels et des restaurants voudraient que ce seuil baisse à 30%. Pour le moment, le ministère de l'Économie a opposé un non à cette demande, mais les choses pourraient évoluer après une réunion programmée ce mardi.