Huawei lutte pour sa survie

La chute est encore plus marquée au deuxième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 168,2 milliards de yuans (22 milliards d'euros), en chute de 38% par rapport à l'an dernier. La branche qui comprend les produits grand public, dont les smartphones, dévisse de 47%. « Notre objectif, c'est la survie », a expliqué Eric Xu, un des présidents du groupe. « Nous avons traversé une passe difficile et tous nos employés ont continué à avancer avec beaucoup de force et de détermination ». Cela suffira-t-il ?



Suite aux démêlés avec Washington (l'administration Biden a d'ailleurs conservé Huawei sur liste noire), l'entreprise tente de se recentrer sur l'automobile autonome, l'informatique d'entreprises ou encore le logiciel. Mais la transition ne sera pas facile et surtout, elle prendra du temps avant de compenser les pertes liées aux smartphones et à l'équipement 5G.