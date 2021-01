Huawei : un investissement en France de 200 millions d'euros

Huawei, qui avait confirmé l'implantation française de sa première usine de production en dehors de Chine l'an dernier, double la mise. Le géant chinois bien connu pour ses smartphones et ses équipements réseaux, va investir 200 millions d'euros dans le site basé à Brumath, dans la la communauté d'agglomération d'Haguenau (Grand Est). De quoi permettre la construction du site qui devrait débuter en 2022, avec une production lancée l'année suivante. Le site assemblera et testera des stations de base sans-fil pour toutes les générations de technologies 3G, 4G et 5G, a précisé l'entreprise.



Ces stations sont des composants indispensables pour les smartphones, ils permettent d'entrer en contact avec les réseaux. Le site va gérer l'expédition de ces pièces dans toute l'Europe, grâce à la situation privilégiée de Brumath qui propose des lignes routières et aériennes, mais aussi ferroviaires et fluviales. À terme, c'est-à-dire avec un rythme de production de croisière, l'usine française représentera un milliard d'euros de valeur de production pour Huawei.